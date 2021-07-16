Пресс-секретарь Лукашенко рассказала о состоянии его здоровья

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала информацию о состоянии его здоровья. Об этом она рассказала в беседе с News.ru.

Эйсмонт опровергла наличие проблем с самочувствием главы республики. По ее словам, у Лукашенко «все прекрасно со здоровьем».

«Вчера он со всеми вместе, с гостями из России, из Украины, и при полном зале зрителей досмотрел открытие "Славянского базара", после чего убыл в Минск. Рабочая командировка закончена», —добавила она.

Пресс-секретарь назвала слухи о здоровье Лукашенко фейками. Эйсмонт заявила, что они дискредитируют сами себя, и призвала не обращать на них внимания.

16 июля белорусский активист Антон Мотолько сообщил в своем Telegram-канале, что Лукашенко стало плохо во время проведения «Славянского базара» в Витебске, после чего самолет с ним спешно вылетел в Минск.

Ранее Лукашенко одобрил поправки к закону о защите суверенитета и конституционного строя. Они предусматривают введение режима ЧП при беспорядках в стране. В частности, теперь в случае массовых протестов белорусские власти смогут приостанавливать работу СМИ, ограничивать доступ к определенным изданиям и интернет-ресурсам, а также вводить особый порядок аккредитации журналистов.