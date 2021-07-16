В России утвердят список товаров из вторсырья

Премьер-министр Михаил Мишустин поручит кабмину утвердить перечень товаров, которые можно производить в России с использованием вторичного сырья. Об этом 16 июля сообщила пресс-служба правительства.

До 1 ноября в стране примут федеральный закон, наделяющий правительство полномочиями по утверждению списка продукции, для выпуска которой можно применять переработанные отходы. Разработкой самого перечня займутся Минприроды и Минпромторг. С помощью нового документа власти рассчитывают сократить количество свалок в стране, которые представляют опасность для окружающей среды и человека.

Председатель правительства подчеркнул, что президент Владимир Путин ставит задачу вдвое снизить объемы захоронения отходов к 2030 году. Перспективы нового закона власти обсудили с представителями российского бизнеса на международной выставке «Иннопром-2021» 4 июля в Екатеринбурге.

Планируется также ввести количественные требования по вовлечению отходов в создание продукции и упаковки, установить дифференцированные ставки экологического сбора в зависимости от того, насколько экологичным получается товар. Для предприятий, которые используют неперерабатываемые материалы, Мишустин предлагает установить на платежи повышенный коэффициент.

Ранее в США впервые в мире приняли закон, который запрещает производителям косметики, бытовой химии, одежды использовать токсичные вещества класса ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества, PFAS). Ученые подтвердили, что данные соединения наносят огромный вред здоровью людей и природе, так как совсем не разлагаются и накапливаются в организме.

