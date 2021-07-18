После критики Шойгу в военную часть поставят баранки

Предприятие «Аютинский хлеб» займется поставкой баранок в воинскую часть в Ростовской области, где министр обороны России Сергей Шойгу сделал замечания по поводу отсутствия этих хлебобулочных изделий на столах. Об этом сообщил губернатор области Василий Голубев в своем Instagram-аккаунте.

«Среди широкого ассортимента компании увидел сушки. И предложил компании поддержать военнослужащих, направив в качестве благотворительности баранки и другие хлебобулочные изделия в воинскую часть», — рассказал Голубев после посещения предприятия.

Кроме того он выразил благодарность руководству «Аютинского хлеба» за то, что они подержали его инициативу.

Ранее сообщалось, что Шойгу проинспектировал столовую мотострелковой дивизии в Ростове-на-Дону где якобы сделал замечание губернатору Голубеву из-за того, что баранки принесли только на один «праздничный» стол. Глава российского военного ведомства также отметил, что в меню нет чеснока и сала.

Позднее в окружении губернатора разъяснили, что критика была адресована не ему, а генералам, ответственным за снабжение воинской части.