На Украине назвали две причины поражения в борьбе с «Северным потоком-2»

Украина потерпела поражение в борьбе со строительством газопровода «Северный поток-2» из-за двух критических ошибок, которые допустили власти страны после обострения отношений в Россий. Об этом рассказал депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Олег Дунда.

«Нужно признать честно, вот честно, история с "Северным потоком" Украиной была проиграна достаточно давно, давным-давно, три-четыре года назад, пять лет назад», — заявил Дунда и назвал правительство ответственным за неудачу в этом противостоянии.

Он пояснил, что руководству страны следовало бы, в первую очередь, работать с общественным мнением во Франции и Германии, чтобы предотвратить стройку, так как концентрация на решении проблем по дипломатической линии изначально не сулила успехов. Кроме того, как полагает депутат, официальному Киеву следовало акцентировать внимание на «угрозе национальной безопасности» от завершения проекта, тогда как власти говорили прежде всего о финансовых потерях.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскрыл главный обман Украины в вопросе «Северного потока-2». По его словам, власти страны вводят в заблуждение граждан своими заявлениями о том, что российский газопровод можно блокировать. Депутат отметил, что Украина не может оказывать влияние на коммерческие проекты, которые находятся вне ее территории.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. В июне президент России Владимир Путин заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца.