Зрителям лучшего фильма на Каннском фестивале понадобилась скорая помощь

Зрителям фильма французского режиссера Джулии Дюкорно «Титан», который получил главную награду 74-го Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь» — понадобилось вызвать скорую помощь при просмотре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во время просмотра картины нескольким десяткам зрителей вызвали врачей. Выяснилось, что некоторые сцены фильма Дюкорно оказались слишком тяжелыми. Часть людей вышли из зала, некоторым помогли выйти.

В «Титане» есть сцены насилия, в том числе показана кровь, убийства и оргии.

Ранее приза за лучшую женскую роль на Каннском кинофестивале была удостоена норвежская киноактриса Ренате Рейнсве за роль в картине «Худший человек на свете». Лучшим актером признан Калеб Лэндри Джонс за роль в конкурсной картине режиссера Джастина Курзеля «Нитрам» (Австралия). Российский кинооператор Владислав Опельянц, участвовавший в съемках фильма режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», получил приз Высшей Технической Комиссии.

Ранее сообщалось, что российский режиссер Кира Коваленкo получила Гран-при конкурса «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале.