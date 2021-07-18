Организаторов водной блокады Крыма привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу рабочей группы по оценке ущерба, первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса.

Рабочая группа выделила 12 граждан Украины, причастных к организации или являющихся сторонниками водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокад полуострова. Члены группы собрали информацию об этих лицах и передали ее в правоохранительные органы.

«Следственные органы работают по привлечению к уголовной ответственности организаторов блокады. Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, причиненного полуострову водной блокадой», — рассказал Фикс.

Сумму ущерба оценили в 1,47 триллиона рублей. По словам Фикса, как только рабочая группа подкрепит эту цифру всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд.

Ранее Фикс опроверг заявления Украины, что Киев потерял 135 миллиардов долларов из-за «временной оккупации» полуострова, заявил об ошибочном характере подобных рассуждений. По его словам, Крым Украине ничего не должен, а выставленная сумма якобы нанесенного ущерба взята с потолка.