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Глава Ставрополья сообщил о смерти «идейной антипрививочницы» от COVID-19

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Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о смерти «идейной антипрививочницы» из Невинномысска, которая заразилась COVID-19. Об этом губернатор сообщил на своей странице в Instagram.

Владимиров выразил уверенность, что посты в социальных сетях о вреде прививок губят людей. Также он рассказал о медике, которая после перенесенной коронавирусной инфекции изменила свое отношение к вакцинации, будучи ее противницей.

«Болезнь эта очень и очень тяжелая и совершенно непредсказуемая. И мое отношение к вакцинации неизбежно изменилось. Для меня эта ситуация стала нелегким, но очень важным уроком», — написала женщина, поблагодарив главу региона и врачей за помощь.

Как отметил губернатор, это небольшой пример того, как перенесенный коронавирус влияет на мировоззрение. На данный момент здоровью женщины ничего не угрожает, заключил Владимиров.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о скором ужесточении законодательства и введении санкций в отношении россиян, которые отказываются делать прививку от COVID-19. Он отметил, что после того, как осенью пройдут выборы, новый созыв Госдумы примет законы, позволяющие отправлять в тюрьму некоторых антипрививочников.

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