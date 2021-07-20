Российские банки начали сокращать офисы

Пандемия коронавируса поспособствовала ускорению развития удаленных сервисов и привела к сокращению числа банковских отделений. Об этом рассказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Он отметил, что по состоянию на 1 июля 2021 года за последние 12 месяцев количество головных офисов действующих кредитных организаций сократилось на 49, филиалов — на 88, дополнительных офисов — на 554, операционно-кассовых офисов — на 277. Лидерами по сокращению дополнительных офисов стали Московская область (143), Москва (114) и Санкт-Петербург (57). Основной причиной этого стали отзыв и добровольное аннулирование лицензий, добавил аналитик.

По мнению Осадчего, переходу на дистанционные каналы обслуживания способствует цифровизация банковского сектора. Наблюдается и оптимизация банковских сетей, призванная снизить затраты. По прогнозу руководителя региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергея Данилова, офисы финансовых организаций продолжат свое существование. В то же время он отметил, что малоэффективные отделения, например, располагающиеся рядом, будут закрываться.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях можно потерять деньги в банке и как этого избежать.