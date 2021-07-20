В расширенном Музее Иосифа Бродского будут наливать любимый виски поэта

Музей Иосифа Бродского «Полторы комнаты» будет расширен. Об этом сообщается в Instagram-аккауете санкт-петербургского учреждения.

Уточняется, что в музее, расположенном на первом этаже дома на углу Литейного и Пестеля, появится книжный магазин и небольшой бар, в котором будут подавать любимый виски поэта — Bushmills.

«Организация выставок, приобретение архивов, автографов и мемориальных вещей, научно-исследовательская работа, а также обеспечение отдельного входа в музей требуют значительных финансовых затрат. Так как мы — частный музей, у нас нет бюджетного финансирования. И мы очень заинтересованы в привлечении патронов к нашему проекту», — говорится в публикации.

Работники «Полторы комнаты» пояснили, что в связи с расширением они добавили новую функцию на сайте: теперь музей можно поддержать финансово, а при сумме пожертвования свыше 300 тысяч рублей стать его патроном. Такие посетители получат именные таблички у входа в учреждение, а также право на бесплатное посещение.