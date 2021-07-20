Школьница пожаловалась на проблемы с глотанием и умерла от рака головного мозга

Школьница из британского города Бутл умерла от рака головного мозга после того, как у нее появились проблемы с глотанием, пишет The Mirror.

Восьмилетняя Клаудиа Каррик (Claudia Carrick) заметила первые признаки болезни 11 февраля 2021 года. Девочка рассказала матери, что у нее ком в горле и пожаловалась на сложности с глотанием. В тот же день Каррик попала в больницу.

Сканирование в больнице Alder Hey показало скопление жидкости в мозгу пациентки. Во время операции выяснилось, что у девочки развивается опухоль, называемая диффузной внутренней глиомой моста (DIPG), которая не поддается лечению.

16 февраля мать Клаудии Элисон Каррик узнала, что девочка вскоре скончается. «Болезнь развивается очень медленно, поэтому сначала вы не заметите ее, а затем у вас появятся агрессивные симптомы», — поделились близкие погибшей. Несмотря на ограничения из-за коронавируса, в июле семья провела несколько дней у постели Клаудии перед ее смертью.

«Нам сказали, что если бы мы не привезли дочь срочно в больницу в феврале, она могла бы впасть в кому в своей постели», — добавили родственники.

Ранее в бразильском штате Минас-Жерайс 15-летняя Изабела Эдуарда де Соуза сделала себе пирсинг брови и умерла из-за остановки сердца от попавшей в организм инфекции. Девочка попросила друга помочь ей проколоть бровь в домашних условиях. Спустя три дня после пирсинга у нее опухло лицо.