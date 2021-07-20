Российский военный до смерти забил камнем прохожего

В Смоленске задержан забивший до смерти камнем прохожего российский военнослужащий. Об этом в сообщает Главное военное следственное управление Следственного комитета России (ГВСУ СКР).

По версии следствия,18 июля во внеслужебное время рядовой войсковой части 94018 поссорился со случайным прохожим. Он повалил потерпевшего на спину и, подобрав камень, нанес два сильных удара по голове. От полученных травм потерпевший скончался по дороге в больницу.

ГВСУ СКР возбудило уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Подозреваемый задержан, решается вопрос о помещении его в СИЗО. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

17 мая сообщалось, что житель Нижнего Новгорода убил солдата-срочника в ходе ссоры, когда военнослужащий попытался познакомиться с девушкой из его компании.