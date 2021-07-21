Российский ведущий похудел на 27 килограммов за два месяца и раскрыл свой секрет

Российский ведущий Отар Кушанашвили рассказал о том, как ради работы в новом проекте похудел на 27 килограммов за два месяца. Свой секрет он раскрыл в разговоре с корреспондентом «Московского комсомольца».

Кушанашвили признался, что долгое время сидел без работы, пока его не позвали в потребительское шоу «Естественный отбор» на канале «ТВ Центр».

«Я тогда жил в Красногорске и весил девяносто семь килограммов. И вот ко мне приезжают продюсеры и находят меня на футбольном поле около дома», — вспомнил телеведущий. Описывая свое состояние в те времена, Кушанашвили добавил, что у него была «огромная рожа» и что он «еле дышал».

Ведущий объяснил, что «вцепился» в предложение телеканала, так как тогда «проедал последние киевские накопления». Именно поэтому он решил похудеть к началу съемок.

«Пришел домой, выбросил все из холодильника и заявил семье, что теперь хачапури и хинкали они будут есть в других местах. Потом потел, отжимался, качал пресс», — поделился Кушанашвили. В итоге ведущему удалось прийти в такую форму, что продюсеры шоу, увидев его, спросили, что он с собой сделал. «Я этим страшно гордился», — заключил он.

Отар Кушанашвили — российский и грузинский журналист и ведущий. Шоу «Естественный отбор» он вел с октября 2016-го по май 2020 года. Работал на российских телеканалах «Муз-ТВ», СТС, ДТВ, «ТВ Центр», украинском «Интере» и других, вел также несколько шоу на радио. Он писал колонки для многих изданий, в том числе для газет «Комсомольская правда», «Советский спорт» и «Московский комсомолец».

