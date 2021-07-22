Украинцев уличили в незаконном сборе денег c отдыхающих в Крыму

Приезжие из Украины вымогают деньги у туристов, отдыхающих на косе Беляус на западном побережье Крыма. О незаконном сборе средств рассказал один из местных жителей в сообществе «Плохие новости Крым/Симферополь/Севастополь ДТП» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам мужчины, он с компанией отдыхал на Беляусе — косу называют «крымскими Мальдивами». В какой-то момент к ним подошел молодой человек в оранжевой жилетке «и с папочкой», он попросил граждан оплатить посещение пляжа — по 150 рублей с человека, отметив, что эта зона находится в аренде. В ответ его попросили предъявить документы и соответствующий договор.

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«Показывает он мне договоры между фирмами "Рога и Копыта" и "Копыта и Рога”, — рассказал россиянин. — После того как я рассмеялся, начались запугивания милицией и экологами, местными хулиганами. Когда понял человек, что и это на нашу компанию не производит впечатление, произнес: "Что же вы сразу не сказали, что вы — крымчане, я бы не тратил на вас столько времени"».

Мужчина разговорился со сборщиком денег и выяснил, что тот с напарником приехали из Западной Украины. «И были в шоке от того, как легко можно тут зарабатывать. Там, дома, за 100 долларов надо месяц в поле пахать, а тут — пройтись по пляжу и собрать денег с приезжих. Причем мошенниками они себя не чувствуют, потому как убирают вечером пляж от мусора и вывозят все это на свалку. Такой своеобразный договор с совестью», — пояснил отдыхающий.

По его словам, крымчане, как правило, сборщикам не платят, а приезжие «особенно не спорят». В сутки напарники собирают до 10-15 тысяч рублей. «Друзья, еще раз пишу всем: смотрите внимательно документы у каждого, кто в Крыму требует у вас заплатить деньги», — заключил россиянин.

Брать плату за вход на пляж у моря в России противозаконно. Реки, озера и моря частными быть не могут. При этом понятие «частный пляж» в законодательстве есть, но оно относится только к зонам отдыха, организованным у искусственных водоемов, — прудов или бассейнов.