В «Газпроме» рассказали об экологичности «Северного потока-2»

Углеродный след поставок газа по «Северному потоку-2» будет в несколько раз ниже, чем у маршрута через Украину. Об экологичности проекта рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер. Его слова приводит ТАСС.

«Углеродный след поставок газа по "Северному потоку-2" будет в 5,6 раза ниже, чем у маршрута через Украину», — сказал Миллер и добавил, что газопровод обеспечит потребителей Европы более дешевым газом.

Также глава компании сказал, что вопрос продолжения транзита газа через Украину должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. По словам Миллера, «Газпром» готов увеличить объем транзита газа через Украину.

Ранее в июле США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве оружия против Украины. Помимо этого, ФРГ в рамках соглашения возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.