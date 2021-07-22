Вынесен приговор воевавшему за армян в Карабахе россиянину

Суд в Азербайджане приговорил воевавшего на стороне Вооруженных сил (ВС) Армении россиянина Эдуарда Дубакова к 10 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Мужчина проходил обвиняемым сразу по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе о терроризме, его финансировании, незаконном пересечении границы и участии в преступном сообществе. Прокуратура запрашивала для россиянина 11 лет заключения. После отбытия наказания он будет депортирован на родину.

Отмечается, что Дубаков отказывался признать себя виновным на протяжении всего процесса. Он настаивал, что участвовал лишь в учениях армянских войск, а против Вооруженных сил Азербайджана не воевал. Перед вынесением приговора он подчеркнул, что верит в справедливость суда и надеется на позитивный исход дела.

В июне в Бакинском суде уже был зачитан приговор другому иностранцу, обвиняемому в террористической деятельности против Азербайджана. Решением суда гражданин Ливана Викен Эулджекджиян был приговорен к 20 годам лишения свободы. Первые пять лет ливанский наемник проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет отбывать в исправительном учреждении строгого режима.

