Мир
 
Последние новости
Суд арестовал устроившего стрельбу в казанской школе
Выброшенное девочкой с «Титаника» загадочное послание озадачило ученых
Женщина выпила кофе перед визитом к дантисту и осталась с перекошенным лицом
Шоколаду и губной помаде пообещали резкое подорожание
Умер народный артист России Владимир Редькин
Коронавирус научился встраиваться в ДНК людей
Москвичка захотела сделать компресс и устроила взрыв в квартире 
Появилось видео из раздевалки сборной России с матерящимся Слуцким
Вора в законе Жиро Шаумянского задержали за руководство тюремными группировками
Популярный комик рассказал о жизни у Гарика Харламова и его «адском» графике
Новости партнеров
Прослушать новость

ЕСПЧ рассмотрит нарушения человеческих прав в войне Армении и Азербайджана

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приняла взаимные претензии Армении и Азербайджана. Суд рассмотрит предполагаемые нарушения человеческих прав в ходе войны между двумя странами. Об этом говорится на сайте суда.

«9 марта инстанция, которой первоначально поручили рассмотрение взаимных исков, единогласно решила проинформировать обе стороны о том, что дело будет передано Большой палате. Ни одна из сторон не высказала возражений», — сказано в опубликованном документе. Там же указываются взаимные обвинения сторон.

О том, что Армения подала жалобу в ЕСПЧ, стало известно в феврале текущего года. Обе стороны обращались в международные инстанции еще во время конфликта в Нагорном Карабахе.

9 ноября прошлого года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, под контроль Азербайджана перешли еще три района. В регион вошли российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Армения направила в ЕСПЧ жалобу против Азербайджана
Азербайджан призвал мировое сообщество осудить военные преступления Армении
Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия