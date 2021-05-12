ЕСПЧ рассмотрит нарушения человеческих прав в войне Армении и Азербайджана

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приняла взаимные претензии Армении и Азербайджана. Суд рассмотрит предполагаемые нарушения человеческих прав в ходе войны между двумя странами. Об этом говорится на сайте суда.

«9 марта инстанция, которой первоначально поручили рассмотрение взаимных исков, единогласно решила проинформировать обе стороны о том, что дело будет передано Большой палате. Ни одна из сторон не высказала возражений», — сказано в опубликованном документе. Там же указываются взаимные обвинения сторон.

О том, что Армения подала жалобу в ЕСПЧ, стало известно в феврале текущего года. Обе стороны обращались в международные инстанции еще во время конфликта в Нагорном Карабахе.

9 ноября прошлого года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, под контроль Азербайджана перешли еще три района. В регион вошли российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.