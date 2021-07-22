Россия приготовилась платить пенсионерам из Таджикистана: страны согласовали проект пенсионного обеспечения трудовых мигрантов. Об этом Ura.ru рассказал директор Агентства социального страхования и пенсии Таджикистана Дилмурод Давлатзода. Проект внесли на обсуждение правительства.

Кроме того, добавил Давлатзода, ведутся аналогичные переговоры с Киргизией и Узбекистаном. О размере выплат пока ничего не говорится.

Ранее в июле глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил платить повышенные пенсии части россиян. Речь идет о тех, кто проработал в сельской местности не менее 30 лет. При этом, подчеркивал депутат, неважно, переехал ли человек потом в город или нет.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила правила социальных доплат для пенсионеров. Она объяснила, что социальная доплата будет выплачиваться всем неработающим пенсионерам, у которых размер пенсий не достигает величины прожиточного минимума в регионе.