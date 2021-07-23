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Москва создаст механизм для получения информации об аресте россиян за рубежом

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Фото: Globallookpress.com

Москва создаст механизм для немедленного получения информации об аресте россиян в Турции и других странах. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Россию обязаны всегда ставить в известность в случае задержания российского гражданина за рубежом. Он напомнил, что этого требуют консульские конвенции, заключенные между Москвой и многими странами мира. «Вот сейчас мы с нашими турецкими соседями ведем такую работу, и там есть позитивные сдвиги, потому что до недавнего времени они арестовывали наших граждан, в основном по обвинению в причастности к террористической деятельности», — рассказал Лавров.

Глава МИД отметил, что Анкара, в частности, экстрадировала обвиняемых в терроризме россиян в третьи страны. По его словам, на данный момент российское внешнеполитическое ведомство вплотную занялось этим вопросом.

Ранее Лавров указал на попытки Запада создать пояс нестабильности вокруг России. Он заключил, что братские для российской стороны народы заставляют примкнуть либо к западным странам, либо к Москве, исключая для них возможность сохранения нейтралитета.

Сергей Лавров входит в федеральную пятерку от партии «Единая Россия» на будущих выборах в Государственную Думу. Они пройдут с 17 по 19 сентября. Вместе с главой МИД в пятерку вошли министр обороны России Сергей Шойгу, врач Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

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