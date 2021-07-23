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Юрист оценил инициативу штрафовать автолюбителей за выключенные фары

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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Автоюрист Дмитрий Славнов оценил идею штрафовать водителей за выключенные фары. Об этом он рассказал в интервью «360».

По его словам, подобные меры позволяют обеспечить безопасность как водителя, так и окружающих людей. Славнов отметил, что включенные фары позволяют заметить движущийся объект издалека.

Эксперт добавил, что нововведений не стоит бояться. Наоборот, их нужно тестировать, а также проверять их работоспособность.

Ранее сообщалось, что с осени 2021 года камеры в автоматическом режиме будут фиксировать выключенные габаритные огни и неработающие фары ближнего света. Данное нововведение касается 12 регионов России, в том числе Москву, Крым, Ульяновск, Красноярск, Омск, Иркутск, Тверь, Кабардино-Балкарию и Волгоградскую область.

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