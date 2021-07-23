США оценили роль Польши в противодействии «российской агрессии»

Советник госдепартамента США Дерек Шолле «дал высокую оценку роли Польши в противодействии агрессии со стороны России и продвижении демократии в Белоруссии» во время визита в Польшу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского дипведомства.

В ходе переговоров советника госдепа США с представителями властей Польши, стороны также обсудили опасения двух стран относительно реализации проекта строительства газопровода «Северный поток-2».

Согласно заявлению, Шолле провел в Варшаве встречи с представителями МИД Польши, парламентариями и членами местного бизнес-сообщества.

Сообщается, что советник госдепа США «также поднял вопрос о важности дальнейшего укрепления польских демократических институтов и защиты свободы СМИ как ключевых элементов жизнеспособной демократии».

21 июля США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Страны договорились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. В рамках соглашения ФРГ также возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

22 июля сообщалось, что Киев пригрозили России реваншем по газопроводу «Северный поток — 2». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии не остановит Украину в борьбе против реализации проекта.

США пообещали продолжить консультации с Украиной и Польшей по газопроводу «Северный поток-2».