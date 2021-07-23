Эксперты назвали опасные последствия сна с включенным вентилятором

Эксперты портала Sleep Advisor, который посвящен здоровому сну, назвали опасные последствия сна с включенным вентилятором. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Специалисты отметили, что во время жары из-за частого использования вентиляторов у людей могут появиться приступы астмы или обостриться аллергия. «Внимательно посмотрите на свой вентилятор. Если он собирает пыль на лопастях — она разлетается по воздуху каждый раз, когда вы его включаете», — объяснили они.

Помимо этого, работающее ночью устройство может оказать негативное воздействие на кожу лица: за время сна от потоков воздуха она может пересохнуть, что в дальнейшем приведет к шелушениям и другим проблемам.

Также эксперты предупредили, что прохладный воздух способен спровоцировать у спящего озноб, и за ночь он застудит голову и шею. «Концентрированный прохладный воздух может вызвать напряжение в мышцах и судороги», — заключили специалисты.

Ранее в июле косметолог предупредила об опасности термальной воды. По словам эксперта, в жару использование данного средства может привести к ожогу. Кроме того, когда распыленная на кожу термальная вода начинает испаряться, «она как бы захватывает нашу собственную влагу», что может привести к обезвоживанию.