В Индийском океане обнаружили «Око Саурона»

Австралийские ученые обнаружили на дне Индийского океана горы, похожие на царство Мордор из фантастической трилогии «Властелин Колец» Джона Толкина. Особое внимание исследователей привлекла гигантская кальдера подводного вулкана, названная «Оком Саурона». Об этом рассказал участник экспедиции Тим О'Хара в статье на портале The Conversation.

Открытие было сделано научным судном RV Investigator с помощью мощного гидролокатора на глубине 3100 метров. Выяснилось, что кратер окружен 300-метровым ободом, напоминающим веки Саурона, и имеет 300-метровый конусообразный пик («зрачок») в центре.

Дальнейшее сканирование морского дна позволило обнаружить еще две горы: одну меньшего размера, покрытую многочисленными вулканическими конусами, и вторую, расположенную дальше с плоской вершиной. Ученые также назвали их в честь знаменитой саги. Первая получила имя главной обители Саурона Барад-дур (Черная башня), вторую назвали в честь мордорских гор Эред Литви (Пепельные горы).

В 2015 году станция New Horizons нашла «Мордор» на Хароне. Выяснилось, что северный полюс крупнейшего спутника карликовой планеты Плутон покрыт слоем темной пыли. Этот район назвали в честь «черной страны» из романа «Властелин колец».