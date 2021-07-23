На Филиппинах миллионам детей снова запретили гулять

Власти Филиппин ужесточили ограничительные меры в стране из-за распространения индийского штамма коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Гарри Роке, передает издание CNA.

На фоне роста заболеваемости миллионам детей в возрасте от 5 до 17 лет снова запретили гулять и покидать свои дома. Новые ограничения приняли через две недели после снятия предыдущего запрета на выход из дома для несовершеннолетних, который действовал на Филиппинах с марта 2020-го.

В рамках новых эпидемиологических мер для салонов красоты и религиозных собраний сократили возможное число посетителей. В стране также ужесточили пограничный контроль для прибывающих из Малайзии и Тайланда и полностью запретили въезд из Индии, Пакистана и Индонезии.

Ограничительные меры коснутся столичного региона Филиппин, а также четырех провинций. На данный момент население страны активно вакцинируется от коронавируса.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США назвал индийский штамм COVID-19 самым заразным из известных респираторных заболеваний. «Это один из самых инфекционных респираторных вирусов, о которых мы знаем, и который я видела за свою 20-летнюю карьеру», — подчеркнула директор центра. По ее словам, у вируса пока нет стимулов прекращать свое существование.