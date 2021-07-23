Названы способы спасти зависший компьютер

Компьютер может начать зависать из-за повышенного нагрева. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В разговоре с журналистами доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев назвал основные причины зависания ПК и способы спасения устройства. По его словам, чаще всего компьютер начинает зависать из-за перегрева — в этом случае следует проверить систему охлаждения. Также часто может зависать всего одна программа, но у пользователя складывается впечатление, что тормозит весь ПК.

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Одними из самых ресурсоемких приложений для компьютера специалист назвал браузеры. В этом случае имеет смысл открыть внутренний диспетчер задач и посмотреть, какие страницы нагружают устройство. В частности, в Chrome это можно сделать сочетанием клавиш Shift и Esc.

Самым распространенным способом избавиться от зависания специалист назвал вызов диспетчера задач Windows. Встроенная программа запускается сочетанием клавиш Ctrl, Alt и Del. «Открывается системное меню, и через диспетчер задач можно закрыть "подвисшую" программу», — заметил Тимофеев.

Однако в случае экстренного выключения программы велика вероятность потери несохраненных данных. «Если вы, к примеру, пишете текст в Word, и компьютер начинает зависать, тогда восстановление текста зависит от настройки автосохранения», — объяснил автор.

Ранее научный сотрудник Виталий Красиков назвал главные опасности для смартфона в летний период. По словам специалиста, мобильные устройства подвержены повреждениям от падений, попадания воды и песка, а также воздействия высоких температур.