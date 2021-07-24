Ученые обнаружили новую причину тяжелого течения COVID-19

Ученые из США нашли новый способ для прогнозирования степени тяжести течения COVID-19. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell.

Согласно исследованию, тяжесть течения коронавируса можно определить с помощью анализов из носоглотки, которые ученые считают эффективнее, чем анализ крови. Авторы работы изучили 35 мазков из носа, которые взяты у пациентов с COVID-19.

Сотрудники детской больницы Бостона и Медицинского центра Университета Миссисипи выяснили, что во время коронавирусной инфекции эпителиальные клетки в горле и в носу сильно изменяются.

У тех, кто переносит вирус в легкой или средней форме, в клетках активизируются гены, отвечающие за противодействие COVID-19. У тех, кто переносит инфекцию тяжело, эти противовирусные реакции притуплены из-за слабого ответа клеток на интерферон.

Как отметил ученый Хосе Ордовас-Монтаньес, такой слабый ответ на интерферон делает человека восприимчивым к различным инфекциям.

Ранее европейские ученые нашли эффективное средство от COVID-19. Специалисты проверили воздействие на клетки человека артемизинина, его производных — артесуната и артеметера, — а также экстракта Artemusua annua (полыни однолетней). Выяснилось, что все четыре соединения успешно подавляют инфекцию в клеточных линиях, в том числе в легких.