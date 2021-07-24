Климатолог объяснил аномальные морозы на юге Африки

Значительное понижение температуры в Южно-Африканской Республике, зафиксированное в 19 районах страны, не должно становиться поводом для паники. Это можно объяснить обычной погодной аномалией, заявил замдиректора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в разговоре с «Говорит Москва».

«Сейчас в Южном полушарии зима в разгаре, над Антарктидой холодно, моря антарктические покрыты морскими льдами, там довольно холодно. В определенных условиях, как и в Северном полушарии, случаются вторжения холодных антарктических масс», — пояснил Семенов.

Эксперт напомнил, что такое происходило не только на юге Африки, но и в России. Бывали случаи, когда замерзало Азовское море: холодные вторжения воздушных масс достигали средиземноморских широт. Поэтому говорить о том, что речь идет о серьезных климатических изменениях, рано, заключил Семенов.

Ночью 24 июля в 19 районах ЮАР были побиты исторические рекорды. Температура в городе Кимберли и окрестных районах достигла минус 9,9 градуса Цельсия — такой погоды не было за всю историю метеонаблюдений. До минус 7 градусов температура также упала в Йоханнесбурге.

Морозы пришли на юг Африки из Антарктики. Аномально холодная для страны погода продержится на территории Африки еще неделю.