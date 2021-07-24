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Российский владелец нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским

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Фото: Unsplash

В деревне Баландино Волховского района Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по полицейским после того, как они обнаружили его нарколабораторию. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, лаборатория по производству синтетических наркотиков находилась в сарае на садовом участке. Увидев сотрудников полиции, 45-летний организатор лаборатории выбежал из сарая и скрылся в жилом доме. «Злоумышленник, вооружившись обрезом охотничьего ружья, открыл стрельбу по полицейским», — заявили в МВД.

Также уточняется, что полицейский обезвредил нападавшего, ранив его в ногу. В доме нашли огнестрельное оружие, а в сарае — лабораторное оборудование и химическое сырье для производства мефедрона. Лабораторию ликвидировали.

В марте в Рязанской области МВД ликвидировало подпольную нарколабораторию, изъяв сырье для наркотиков на полмиллиарда рублей. При обыске в лаборатории было изъято более 100 килограммов сильнодействующих веществ и прекурсоров, 21 килограмм наркотиков и более 250 килограммов наркосодержащей жидкости.

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