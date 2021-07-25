Следователи задержали подозреваемого в убийстве министра связи Амурской области Александра Курдюкова. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание Baza со ссылкой на представителей Следственного комитета России (СРК).

Отмечается, что подозреваемый — 39-летний местный житель. Причины конфликта между двумя мужчинами, который привел к смерти политика, на данный момент устанавливаются.

О смерти Курдюкова стало известно 25 июля со слов губернатора Амурской области Василия Орлова. Источник, знакомый с ситуацией, рассказывал, что причиной смерти министра, избитого неизвестными на турбазе, могла стать травма от удара головой о бетонный тротуар.

17 июля охранник пансионата «Берлога» в Амурской области нашел сильно избитого Курдюкова во время вечернего обхода. Политик впал в кому, его госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

