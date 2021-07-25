Выступавшая за СССР гимнастка Чусовитина завершила карьеру на Олимпиаде в Токио

46-летняя узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина, выступавшая еще за сборную СССР, приняла участие в Олимпиаде в Токио и завершила карьеру. О решении спортсменки сообщает ТАСС.

Чусовитина выступила в квалификации в опорном прыжке. Она показала 11-й результат и не прошла в финал. Олимпиада в Токио стала для нее восьмой в карьере.

«Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать», — заявила гимнастка.

В 2016 году Чусовитина попала в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество выступлений на Олимпиадах. Игры в Рио-де-Жанейро стали для спортсменки седьмыми. На тех же соревнованиях она стала самой возрастной гимнасткой в истории Олимпиад, выступив в возрасте 41 года и 56 дней.

Чусовитина начала профессиональную карьеру в 1990 году. В 1991-м в составе сборной СССР она стала двукратной чемпионкой мира. На Олимпиаде 1992 года в составе Объединенной команды гимнастка выиграла золото в командных соревнованиях. На Играх в Пекине в 2008 году Чусовитина, представлявшая Германию, завоевала серебряную медаль в опорном прыжке. Кроме того, Чусовитина — трехкратная чемпионка мира и чемпионка Европы.