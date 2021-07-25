Назван новый тип умирающих от коронавируса пациентов

В последнее время жертвами коронавирусной инфекции все чаще становятся невакцинированные пациенты в возрасте 40 лет и старше. Об этом со ссылкой на британских врачей сообщает издание Daily Mail.

Журналисты обратили внимание на тот факт, что к настоящему моменту в Великобритании оба компонента вакцины получили около 70 процентов жителей. Это подтолкнуло их к вопросу о том, кто оказывается среди умерших.

Опросив врачей и людей, потерявших близких, в издании пришли к выводу, что наиболее тяжело заболевание протекает у отказавшихся от прививок людей в возрасте 40 лет и старше.

От внимания Daily Mail не укрылось и то обстоятельство, что некоторые из умерших успели получить по меньшей мере одну дозу вакцины. Обратившись к экспертам, журналисты потребовали объяснений.

Те заявили, что препараты могут работать по-разному. Так, около пяти процентов людей, сделавших инъекции, могут никак на них не отреагировать, в то время как у еще пяти процентов проявится слабый ответ из-за основных состояний, которые ставят под угрозу иммунную систему. Ко второй категории относят пациентов с трансплантатом, принимающих повышенную дозу лекарств, подавляющих механизмы борьбы в организме, а также тех, у кого выявлен рак крови. К упомянутой группе потенциально уязвимых перед COVID-19 отнесли порядка трех миллионов граждан.

Специалисты напомнили, что возраст по-прежнему остается одним из определяющих факторов: иммунизация снижает риск летального исхода при коронавирусе в 20 раз, однако для людей разных возрастов шансы будут разными. В частности, риск смерти в 70 лет будет в 32 раза выше, чем в 35.

«Чем больше мы вакцинируем людей, тем выше доля смертей среди вакцинированных. Если бы мы привили всех, мы бы ожидали увидеть меньше смертей в целом, но все равно все они были бы среди вакцинированных людей», — пояснил профессор Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс.

В некоторых случаях люди умирали после получения второй дозы препарата. Такое явление объясняют тем, что человек мог заразиться вскоре после инъекции и у вакцины попросту не было времени, чтобы подействовать.

«Есть небольшое количество пожилых, слабых пациентов, которым сделали инъекции, но у них есть заболевания, влияющие на иммунную систему, поэтому они [прививки] не действуют должным образом», — указала консультант по экстренной медицине из Лондона и президент Королевского колледжа экстренной медицины доктор Кэтрин Хендерсон.

Ранее стало известно, что когнитивные способности человека могут ухудшиться даже после легкой формы COVID-19. В случаях заболевания средней тяжести последствия от инфекции сравнимы с осложнениями после инсульта. Влияние коронавируса на интеллект человека описали в статье журнала The Lancet.