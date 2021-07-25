В Минсельхозе объяснили снижение производства подсолнечного масла

Уменьшение объемов производства подсолнечного масла произошло из-за снижения урожая, связанного с неблагоприятными погодными условиями в 2020 году. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства, передает РБК.

На падение производства также повлияли возросшие цены на подсолнечник на мировых рынках, которые привели к увеличению экспорта сырья за границу, объяснили в ведомстве. В новом сезоне ожидается увеличение урожая, что в совокупности с мерами таможенно-тарифного регулирования позволит обеспечить внутренний рынок, а также сохранить стабильные цены на продукт.

Ранее стало известно, что в первом полугодии 2021 года выпуск масла, которое входит в перечень 24-х социально значимых продуктов, упал на 17 процентов.