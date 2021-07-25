Политологи оценили вероятность «устранения» Зеленского Германией и США

Политолог Владимир Сергиенко заявил, что власти США и Германии разрабатывают план по «устранению» президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит «Пятый канал». По оценкам эксперта, глава украинского государства «совсем скоро будет мечтать об отставке».

Он отметил, что лидер давно получил «черную метку» от Берлина и Вашингтона, и теперь его не только подготавливают к импичменту, но и к длительной тяжбе с Конституционным судом. «Зеленскому грозит скамья подсудимых. Зеленский себе вырыл яму. Он будет мечтать об отставке, даже если она будет позорной», — подчеркнул Сергиенко.

С ним не согласился его коллега Дмитрий Солонников. По его мнению, не следует разделять подобные теории заговора, поскольку глава украинского государства не входит в категорию тех лидеров, против которых могли ополчиться другие страны.

«Не думаю, что официальные власти ФРГ и США настолько демоничны, что планируют операции по отставке и отстранению от власти каких-либо лидеров. Такие инциденты крайне редки, случаются раз в десятилетие и проводятся совсем уж одиозных личностей», — сказал политолог.

Он отметил, что угроза импичмента для Зеленского действительно существовала и существует, кроме того, присутствует тяжба с Конституционным судом. Однако, по мнению Солонникова, это не станет для Запада основой политики в отношении Украины. Эксперт заключил, что атака на украинского лидера может быть серьезной в том случае, если все его противники одновременно сплотятся.

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в сдаче интересов Украины в пользу России. По его словам, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными.

