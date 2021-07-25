На авиасалоне МАКС подписали контрактов на миллиарды рублей

В рамках 15-го Международного авиационно-космического салона (МАКС), который традиционно проходил в подмосковном Жуковском, было подписано общее контрактное соглашение на 265 миллиардов рублей. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщает ТАСС.

В дирекции мероприятия отмечается, что участниками авиасалона стали больше 830 компаний. 56 стран участвовали в презентации новейшей техники и деловых программах. Уточняется, что там же было представлено более 350 докладов на разные темы.

Таким образом, на мероприятии было подписано соглашений на сумму свыше 260 миллиардов рублей.

Помимо этого, как добавили в дирекции, из-за сложной эпидемиологической обстановки многие встречи и программы проводились в онлайн-формате. При этом такая возможность позволила расширить границы МАКСа. Любители авиации и представители разных компаний смотрели прямые эфиры, а также следили за новостями в социальных сетях и СМИ.

В итоге показатели этого года превысили данные 2019-го как по количеству соглашений, так и по масштабу деловых программ.