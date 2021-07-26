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Мужчина поджег мать и брата за неуважение к Библии

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Фото: El Paso Police Department

В США мужчина поджег дом, где находились его мать и брат, и обвинил их в неуважении к Библии. Об этом сообщает New York Post

40-летнего Филипа Миллса (Philip Mills) из города Эль-Пасо, штат Техас, задержала местная полиция по обвинениям в поджоге и убийстве. Миллс поджег дом своей матери, 82-летней Аннет Миллс (Annette Mills), с помощью бензина из удалителя сорняков. В здании также находился 54-летний брат Филипа — Пол.

В полицейском отчете указывается, что Миллс стоял перед горящим домом «с большими камнями в руках», чтобы добить родственников, если им удастся выбраться наружу. В итоге брат преступника погиб, а пожилая мать смогла покинуть помещение и была госпитализирована в критическом состоянии.

На допросе Миллс признался в содеянном и заявил, что решил убить родственников, потому что они «не следовали Библии». Когда поджигателю сообщили, что его мать выжила, он рассмеялся и сказал, что попытка оказалась неудачной.

Ранее сообщалось, что в Индии преступник ранил мужчину, после чего нашел его в больнице, куда тот был госпитализирован, и поджег. Полиция задержала преступника, против него возбуждено уголовное дело.

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