Девушку в футболке «Шарли Эбдо» ударили ножом в Лондоне

В Лондоне неизвестный напал на девушку и ударил ее ножом, после чего сбежал. Мотивом для нападения считают то, что она была одета в футболку с логотипом французского сатирического журнала Charlie Hebdo («Шарли Эбдо») публиковавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Уточняется, что неизвестный в черной одежде нанес девушке ранение и скрылся, оставив на месте преступления нож. Жизни пострадавшей ничто не угрожает. Подозреваемого разыскивает полиция, представители правоохранительных органов призвали публику «не спекулировать по поводу мотива нападения, прежде чем будут установлены факты».

Отмечается, что нападение произошло в месте, которое считается всемирно известным символом свободы слова — в Уголке Ораторов в лондонском Гайд-парке. Более 150 лет там происходят свободные дискуссии на различные острые темы, в разное время его посещали Карл Маркс, Владимир Ленин и Джордж Оруэлл.

7 января 2015 года боевики-исламисты совершили вооруженное нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo, в результате чего погибли 12 человек. Через пять лет, 16 октября 2020 года, учитель французской средней школы Самюэль Пати показал эти изображения детям в рамках темы свободы слова, за что был жестоко убит выходцем из Чечни.

