Женщина сбросила 21 килограмм и поделилась способом похудения

Жительница Индии смогла похудеть на 21 килограмм и рассказала историю своего успеха. 43-летняя Кеюри Кападия (Keyuri Kapadia) призналась журналистам The Times of India, что не собирается останавливаться на достигнутом.

Кападия рассказала, что весила 81 килограмм при росте 1,65 метра. Ей было тяжело выполнять домашние дела и даже обычная ходьба давалась ей с трудом. Индианка осознала, что пора что-то менять, когда хотела покататься на лыжах, но не смогла пройти на них и ста метров. Это и подтолкнуло ее к похудению.

Женщина начала следить за питанием и заниматься спортом. Теперь ее завтрак состоит из овощного сока, ржаного хлеба и яичных белков. На обед Кападия ест пресный хлеб с овощами и индийское блюдо дал, состоящее из бобов и риса. Ужинает она чем угодно, но обязательно до семи часов вечера.

Перед тренировкой индианка выпивает столовую ложку кокосового масла с горячей водой и кофе, а после занятий спортом ест ржаной хлеб с яичными белками. Женщина не отказалась от не очень полезных продуктов, но вписывает их в свой калораж.

Кападия тренируется пять дней в неделю по 1-1,5 часа. Из них три дня она посвящает силовым тренировкам, а остальные — кардио.

«Я думаю, что прием пищи в одно и то же время каждый день и тренировки по расписанию автоматически дисциплинируют организм, так что скоро все это входит в привычку. Что касается диеты, я стараюсь включать в свой рацион углеводы, клетчатку и белок. А также сохранять оптимистичный настрой», — рассказала женщина.

Сын Кападии поддерживает ее и не дает пропускать тренировки. «Его поддержка и ободряющие слова заставляют меня сосредоточиться на цели, которая стоит передо мной», — добавила Кападия.

Ранее сообщалось, что 22-летний индиец Виджай Саин (Vijay Sain) сбросил 33 килограмма за шесть месяцев. Тем, кто хочет похудеть, индиец рекомендовал заручиться поддержкой друзей и составить ежедневный план активностей.