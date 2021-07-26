Мужчина сбросил 33 килограмма за шесть месяцев и поделился своей диетой

22-летний Виджай Саин (Vijay Sain) из индийского города Джайпур сбросил 33 килограмма за шесть месяцев и поделился своим методом похудения. Об этом сообщает издание The Times of India.

Саин рассказал, что с детства любил поесть и всегда был пухлым ребенком. Индиец стремительно поправлялся, и к окончанию школы его вес составлял 97,6 килограмма. В какой-то момент он начал стесняться своего тела, закрылся дома и перестал встречаться с друзьями. Виджай также испытывал давление со стороны матери, которая называла его слабым человеком, у которого нет мотивации что-либо делать. В этот период он решил изменить свой образ жизни и сел на диету.

Материалы по теме Бодипозитивный обман В чем нечестны с собой и окружающими «пышные и счастливые» женщины Тело как месть Зачем современные женщины идут на фитнес после расставания с мужчиной

Индиец начал следить за питанием и каждое утро пил стакан воды. На завтрак он съедал овсянку с фруктами и пятью-шестью миндальными орехами или рис с салатом из овощей и яичных белков. Обедал он пшеничной лепешкой с рисом, карри и огурцом с йогуртовой заправкой, а ужинал овощным супом, который съедал до восьми вечера. В качестве перекуса Саин выпивал сок из китайской горькой тыквы.

К правильному питанию Виджай добавил регулярные физические нагрузки, такие как занятия на беговой дорожке, велотренажере, растяжка и прыжки со скакалкой. Через пять месяцев после начала диеты он начал выполнять упражнения с отягощением в спортзале, где проводил в среднем по три-четыре часа.

Тем, кто хочет похудеть, индиец рекомендовал заручиться поддержкой друзей и составить ежедневный план активностей. «Временами вы будете готовы сдаться, и тогда ваша сила воли будет играть решающую роль. Вам придется полностью исключить из своего рациона некоторые продукты, которые вы любите», — сказал Саин.

Ранее сообщалось, что 39-летний житель Дели Ашутош Миттал сбросил 30 килограммов за полгода. Ашутош рассказал, что решение сбросить вес он принял во время карантина, вдохновившись людьми, которые активно тренировались дома.