Дочь Бориса Джонсона снялась в полупрозрачном платье для модного журнала

Дочь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приняла участие в откровенной съемке для модного журнала Tatler. Соответствующие фото появились на сайте издания.

Во время фотосессии 28-летняя Лара Джонсон-Уиллер продемонстрировала на себе образы, включающие корректирующее белье. Так, на первом черно-белом кадре дочь политика запечатлена в светлом платье из полупрозрачного материала, через которое видны черные бюстгальтер и плавки. Ее образ дополнили туфли на каблуках.

На втором снимке ее засняли в облегающей черной юбке, корсете с декольте такого же цвета и укороченном кардигане, застегнутом на одну пуговицу.

«Эта одежда не исправит то, что вам не нравится в вашем теле. Правильно сшитое белье предназначено для того, чтобы подчеркнуть формы, данные вам от природы, и приблизить тело к предпочитаемому типу фигуры», — пояснила Джонсон-Уиллер.

В феврале женщина купила утягивающее белье собственного бренда Ким Кардашьян и рассмеялась во время примерки. Жительница США Адрия Барич (Adria Barich) приобрела плавки марки Skims в тон кожи за 32 доллара (2371 рубль). Автор видео объяснила, что белье оказалось чересчур маленьким и вместо того, чтобы скрыть недостатки ее фигуры, только подчеркнуло все изъяны.