Посол Эфиопии раскрыл отношение жителей его страны к России и Путину

Посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Аргау раскрыл отношение жителей его страны к России и ее президенту Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам посла, в Эфиопии любят и хорошо знают Россию, а также уважительно относятся к Путину. Некоторые местные жители даже носят с собой его фотографию.

«Если вы сейчас подойдете к человеку в Эфиопии и спросите его о России, он вам расскажет больше, чем вы знаете. Потому что Россия на разных этапах помогала нашей стране. Если вы скажете: я из России, эфиопы к вам будут очень положительно относиться. Они иногда носят фотографии Путина с собой. Путина в Эфиопии знают очень хорошо. А Россия в Эфиопии — любимая страна», — поделился посол.

Он также отметил, что у Эфиопии и России есть много общих черт. Страны объединяет не только православная религия, но и поэт Александр Пушкин — так как Эфиопия является родиной его предков. И в столице Эфиопии, и в здании посольства в Москве установлен памятник Пушкину.

О воздвижении пятиметрового памятника Пушкину над Аддис-Абебой стало известно в 2019 году. В столице Эфиопии есть еще один памятник литератору, а также площадь имени поэта. Абрам Ганнибал был прадедом Пушкина по матери. Он был слугой и воспитанником Петра I, а позже стал военным инженером и генералом.