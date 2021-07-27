Вышедшая замуж в 49 лет звезда Comedy Woman рассказала о позднем материнстве

Российская актриса, бывшая участница шоу Comedy Woman Марина Федункив поделилась мыслями о позднем материнстве. В разговоре с «Комсомольской правдой» 49-летняя знаменитость, которая накануне вышла замуж, не исключила возможности завести ребенка.

Звезда Comedy Woman отметила, что современные методы медицины сильно отличаются от тех, которые были 15 или 20 лет назад. По ее словам, сегодня можно встретить немало родителей, которые решили в зрелом возрасте завести детей. «Да что далеко ходить, отличный пример — Алла Пугачева. Посмотрите, какие чудесные талантливые дети», — рассказала Федункив (певица в 64 года стала матерью близнецов Лизы и Гарри — прим. «Ленты.ру»).

Актриса призналась, что чувствует себя гораздо моложе своего возраста. «Конечно, в 50 не всегда есть столько сил и здоровья, сколько в 20, но ставить на себе крест и отказываться от открывающихся возможностей — глупо», — заявила Федункив. Звезда добавила, что могла бы взять в семью ребенка из детского дома, однако детально этот вопрос с мужем она пока не обсуждала.

26 июля стало известно о том, что бывшая участница Comedy Woman вышла замуж. Супругом артистки стал 37-летний итальянец Стефано Маджи (Stefano Maggi). Известно, что что у мужчины есть свой бизнес, последние несколько лет он живет и работает в России. Пара планирует сыграть пышную свадьбу в ближайшие недели.