Обвиняемых в изнасиловании мигрантов отпустили под залог

В Германии двух сирийцев и иракца отпустили под залог после предъявления обвинений в избиении и групповом изнасиловании девушки. Об этом сообщает Daily Mail.

Суд предоставил мигрантам свободу после того, как удостоверился, что преступники не сбегут. Теперь они обязаны отмечаться в полиции, жить со своими родителями и не приближаться к жертве.

Изнасилование произошло в субботу, 24 июля, в жилом комплексе в Леере, куда несколько семей беженцев поселили после того, как им разрешили остаться в Германии. Подозреваемые заманили девушку в многоквартирный дом. Там они надругались над ней и избили.

Подозреваемым грозит от двух до 15 лет лишения свободы. Дополнительную информацию о ходе дела следственные органы предоставлять отказались, сославшись на необходимость защиты жертвы.

В марте туристка из Ирландии подверглась групповому изнасилованию на Канарских островах. Она завела разговор с мигрантами и посочувствовала их тяжелому положению. 36-летняя ирландка остановилась рядом с приезжими и поинтересовалась, может ли она чем-либо им помочь, но «в течение нескольких секунд» подверглась нападению.