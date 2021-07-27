В Израиле обосновали разлад с Россией

Причины разлада Израиля и России связаны с действиями российского государства в Сирии и неопытностью нового правительства Израиля. Так разногласия в беседе с NEWS.ru обосновал Ариэль Бульштейн, бывший советник экс-премьера Биньямина Нетаньяху.

По словам Бульштейна, пришедший в этом году к власти «Блок перемен» не может сделать необходимые шаги для выстраивания грамотной коммуникации с российским правительством. Изменения связаны с активными действиями России в Сирии и препятствованием израильской антитеррористической деятельности, что вызывает у Израиля опасения.

Эксперт добавил, что на отношения также влияют и перестановки в Белом доме. «Нынешний президент [Джозеф Байден] является значительно менее активной произраильской силой, чем был Дональд Трамп», — подчеркнул бывший советник.

8 июля Россия совместно с Ираном и Турцией призвали Израиль не атаковать противника на территории Сирии. Страны «осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право, международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить».

