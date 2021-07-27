Мир
 
Последние новости
Россиянин Ларин завоевал золото в тхэквондо на Олимпиаде
Стало известно об угрозе для немецкого города после взрыва на химзаводе
Россиянам рассказали о неожиданных признаках постковидного синдрома
Названа стоимость аренды самого дорогого особняка в Подмосковье
Врач заявил о пожизненном нарушении когнитивных функций после коронавируса
Назван любимый транспорт россиян для путешествий по стране
Москвичку изнасиловали в собственной квартире 
Россиян предупредили о грозящем ожирении после COVID-19
Егор Крид поддержал находящуюся в коме МакSим и спел с фанатами ее песню
Новости партнеров
Прослушать новость

В Израиле обосновали разлад с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jaap Arriens / Getty Images

Причины разлада Израиля и России связаны с действиями российского государства в Сирии и неопытностью нового правительства Израиля. Так разногласия в беседе с NEWS.ru обосновал Ариэль Бульштейн, бывший советник экс-премьера Биньямина Нетаньяху.

По словам Бульштейна, пришедший в этом году к власти «Блок перемен» не может сделать необходимые шаги для выстраивания грамотной коммуникации с российским правительством. Изменения связаны с активными действиями России в Сирии и препятствованием израильской антитеррористической деятельности, что вызывает у Израиля опасения.

Эксперт добавил, что на отношения также влияют и перестановки в Белом доме. «Нынешний президент [Джозеф Байден] является значительно менее активной произраильской силой, чем был Дональд Трамп», — подчеркнул бывший советник.

8 июля Россия совместно с Ираном и Турцией призвали Израиль не атаковать противника на территории Сирии. Страны «осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право, международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иран сообщил о задержании агентов «Моссада»
Израиль обстрелял территорию Сирии
Россия, Иран и Турция призвали Израиль не атаковать Сирию