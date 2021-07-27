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Появилось видео с места ДТП с автобусом у здания МГУ в Москве

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Появилось видео с места ДТП с автобусом у здания Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова в Москве. Кадры «Ленте.ру» прислал очевидец.

Авария произошла между главным корпусом и корпусом физфака. Сообщалось, что водитель не справился с управлением автобуса из-за плохого самочувствия и врезался в столб. Пострадали минимум четыре человека, один из которых в тяжелом состоянии. По словам очевидца, за ним был направлен вертолет МЧС.

На кадрах видно, что на место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и реанимация.

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