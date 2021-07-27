Россиянина арестовали по делу о гибели министра Амурской области после избиения

Благовещенский городской суд на два месяца арестовал 39-летнего местного жителя, после драки с которым на турбазе скончался министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь суда Александр Воронин.

Мужчина заключен под стражу до 25 сентября.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

17 июля главу Минцифры Амурской области Александра Курдюкова избили в пансионате «Берлога».

Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

24 июля министр скончался в больнице. Причиной смерти чиновника могла стать травма от удара головой о бетонный тротуар.

Ранее Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео допроса подозреваемого в избиении министра Курдюкова.