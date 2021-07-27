Пациентов российской больницы встретили фразой «Никого нету, все в отпусках». Кадры из опустевшего медучреждения публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Запись сделана в детской поликлинике Калининграда. Автор ролика пришла днем в медучреждение с заболевшим ребенком и хотела попасть на прием, но в регистратуре ей сказали, что врач принимал до 12 часов.

На вопрос о том, почему нет даже фельдшера, сотрудница поликлиники ответила, что та закончила свой рабочий день.

Ранее в июле санитарка травматологического отделения городской больницы Костромы избила пациентку. Сообщалось, что ее отстранили от работы, а местный депздрав начал проверку.