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Пациентов российской больницы встретили фразой «Никого нету, все в отпусках»

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Пациентов российской больницы встретили фразой «Никого нету, все в отпусках». Кадры из опустевшего медучреждения публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Запись сделана в детской поликлинике Калининграда. Автор ролика пришла днем в медучреждение с заболевшим ребенком и хотела попасть на прием, но в регистратуре ей сказали, что врач принимал до 12 часов.

На вопрос о том, почему нет даже фельдшера, сотрудница поликлиники ответила, что та закончила свой рабочий день.

Ранее в июле санитарка травматологического отделения городской больницы Костромы избила пациентку. Сообщалось, что ее отстранили от работы, а местный депздрав начал проверку.

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