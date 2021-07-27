«Почта России» станет вскрывать письма

«Почта России» запустила новый сервис для компаний и госструктур — оцифровка входящей бумажной корреспонденции и передача ее адресатам в электронном виде, пишут «Ведомости».

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Письма из почтовых отделений станут поступать в центры оцифровки, там их будут вскрывать и переводить в электронный вид. Организация сможет не только пересылать сканированные письма по электронной почте, но и загружать их в систему электронного документооборота, если она у компании интегрирована с IT-системами «Почты России».

Заказчик должен будет предоставить доверенность на получение, вскрытие и обработку корреспонденции, а «Почта России» подпишет соглашение о неразглашении. Тарифы будут в диапазоне от 4,8 рубля (оцифровка одной страницы) до 60 рублей (внесение документа в систему документооборота заказчика).

Бизнес сейчас тратит около 35 тысяч рублей на обработку тысячи бумажных писем, сервисы оцифровки дадут возможность снизить этот показатель до 25 тысяч рублей, рассказал изданию представитель почтового предприятия. До конца года «Почта России» планирует ввести автоматическую классификацию корреспонденции по типам документов и темам, чтобы адресат не пропустил важное письмо.

Ранее сообщалось, что «Почта России» планирует запустить проект по продаже товаров под собственным брендом «Почтовая марка». Сейчас в отделениях связи продаются сладости, игрушки и сувениры, однако оператор намерен к концу 2021 года расширить ассортимент товарами из более чем 100 категорий, включая скоропортящиеся продукты: мясо, молоко, творог и творожные изделия, сыры.