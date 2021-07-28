Центробанк не нашел конкуренции среди российских банков

Российский финансовый рынок отличает низкий уровень конкуренции, по-настоящему она развита только на брокерском рынке и рынке ОСАГО. Об этом говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов» Центробанка. Документ с соответствующими расчетами опубликован на сайте регулятора.

Речь идет о индексе CBR-Composite за 2019-2020 годы. Красная зона в нем соответствует низкому уровню конкуренции, желтая — умеренному, а зеленая — высокому. Из 15 сегментов, в которых проводилась оценка, девять находятся в красной зоне.

Банковский сектор почти весь остается в красной зоне, и ситуация там не улучшается. Например, на рынке кредитования доля лидера выросла с 37,2 процента до 47,3 процента. Доля крупнейших пяти банков поднялась с 67,5 процента до 75,7 процента.

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Сильнее всего проблемы с конкуренцией выражены в услугах физическим лицам. К этому привели наличие у банков из топ-5 преимуществ рыночного и нерыночного характера, связанных с использованием больших данных, узнаваемость их брендов и развитие дистанционных каналов обслуживания.

Самая плохая картина с точки зрения конкуренции наблюдается на рынке карточных переводов. Там доля лидера составляет 92,2 процента, пусть она и сократилась с 94 процентов. В карточных платежах лидирующий банк закрывает 71,2 процента рынка.

Умеренная конкуренция наблюдается среди негосударственных пенсионных фондов, которые занимаются обязательным пенсионным страхованием и негосударственным пенсионным обеспечением. В первом случае доля пяти крупнейших игроков составляет 79,3 процента, во втором — 77,9 процента.

Ранее сообщалось, что объем средств на счетах клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ) к середине 2021 года достиг рекордных трех триллионов рублей.