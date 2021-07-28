Куклам «Барби» предсказали подорожание

Производящая кукол «Барби» компания Mattel заявила, что к концу года игрушки резко подорожают. Представители фирмы признались «Би-би-си», что рост цен связан с более высокими издержками.

«Мы будем рассматривать повышение цен во второй половине 2021 года», — предсказал генеральный директор Mattel Инон Крейз. Компания вынуждена это сделать — по мере восстановления глобальной экономики от последствий пандемии подорожали сырье и транспортировка.

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Помимо прочего, как и конкурент на рынке игрушек Hasbro, Mattel пострадала от закрытых из-за COVID-19 магазинов и перебоев в цепочках поставок. По словам генерального директора, компания пока не решила, какая именно продукция станет дороже, но это точно случится в ответ на инфляционное давление.

В то же время, производитель кукол «Барби» заявил о продажах за второй квартал, которые превысили ожидания — они подскочили на 40 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 1,03 миллиарда долларов. После заявления акции компании на Нью-Йоркской бирже выросли на пять процентов — до 20,54 доллара за штуку. Инон Крейз признался, что самые большие проблемы в цепочке поставок Mattel удалось преодолеть благодаря масштабу бизнеса и хорошим отношениям с поставщиками и розничными партнерами – поэтому пандемия не сильно повлияла на продажи.

Кроме того, компания Mattel привлекла больше покупателей, когда в начале июня объявила о запуске производства новых игрушек из пластиковых отходов и о возможности сдавать старые на повторную переработку.