Россияне назвали главное слово в 2021 году

Россияне назвали «коронавирус» главным словом 2021 года, свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob. Об этом пишет RT.

Так, каждый девятый респондент назвал словом года «вакцину», а 7 процентов опрошенных — «здоровье». Еще 5 процентов словом года назвали «пандемию», а с нецензурной лексикой ассоциируют этот год 4 процента россиян.

Слова «работа» и «семья» стали ключевыми понятиями для трех процентов опрошенных, а слово «жизнь» является главным в этом году для двух процентов респондентов.

Еще 43 процента участников опроса назвали другие варианты главного слова года, среди которых «стабильность», «кризис», «маска», «выборы» и «удаленка».

По сравнению с данными аналогичного исследования 2020 года, «коронавирус» по-прежнему остается словом года, но с существенно меньшим числом голосов — 28 процентов в прошлом году и 16 проуентов сейчас.

В конце декабря прошлого года компания «Яндекс» составила рейтинг главных слов последнего десятилетия. В 2020 году главными словами стали «карантин», «пропуск» и «конституция». Первое из них регулярно интересовало пользователей чаще других из-за пандемии коронавируса, которая привела к введению режима самоизоляции во многих регионах страны.