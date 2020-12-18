Названы три главных слова для россиян в 2020 году

Компания «Яндекс» составила рейтинг главных слов последнего десятилетия. В Twitter-аккаунте в том числе перечислили три слова, которые россияне чаще всего запрашивали в 2020 году.

Топ формировался на основе данных поисковых запросов, в него включали только слова, которые пользователи вводили в поисковик как минимум в три раза чаще, чем годом ранее.

В 2020 году главными словами стали «карантин», «пропуск» и «конституция». Первое из них регулярно интересовало пользователей чаще других из-за пандемии коронавируса, которая привела к введению режима самоизоляции во многих регионах страны.

Слово «пропуск» связано с введением в Москве и Подмосковье весной системы пропусков с QR-кодами, которые жители должны были самостоятельно получать для выхода из дома, чтобы проехать на общественном транспорте, такси или личном автомобиле. Похожая система также работала в Казани, Нижнем Новгороде и Красноярске. «Конституция» стала частым запросом в связи с голосованием о поправках в основной документ страны. Изменения в Конституцию инициировал президент России Владимир Путин, а голосование в связи с пандемией перенесли и провели в несколько дней — с 25 июня по 1 июля.

Ранее агентство Bloomberg cоставило список из 50 человек — «главных людей», определивших, по мнению редакции, «беспрецедентный» 2020 год. В категорию «политика» включили лидера белорусской оппозиции, бывшего кандидата в президенты страны Светлану Тихановскую, а в «науку и технологии» — людей и организации, прилагающие усилия в борьбе с пандемией COVID-19.